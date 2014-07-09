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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 14:17 BJT

日本股市：日经指数跌至一周半低点，受日圆走强和中国数据影响

路透东京7月9日 - 日本股市日经指数周三跌至一周半低点，因日圆走强打击了出口商类股，中国通胀数据低于预期也打击人气。

在企业财报季之前，投资者持观望态度，也抑制了冒险意愿。

日经指数 收跌0.1%至15,302.65点，为6月30日以来最低收位。

东证股价指数 跌0.4%，至1,270.82点。(完)
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