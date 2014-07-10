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亚洲 | 2014年 7月 10日 星期四 09:59 BJT

日本股市：早盘持平，机械订单低迷抵消美联储会议记录带来的乐观情绪

路透东京7月10日 - 日本股市日经指数周四早盘持平，该国5月机械订单数据逊于预期打压了人气，而美联储6月会议记录暗示，结束刺激举措反映出美国经济复苏力度增强的迹象。

日本5月机械订单创下纪录最大按月跌幅，使得反弹预期落空，亦给资本支出回升进而推动经济进一步复苏的期待蒙上疑云。

日经指数 早盘中段持平在15,305.46点，稍早在平盘上下交投。

东证股价指数 跌0.3%，至1,266.80点。JPX日经400指数 跌0.3%，至11,516.52。(完)
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