日本股市：早盘持平，机械订单低迷抵消美联储会议记录带来的乐观情绪

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透东京7月10日 - 日本股市日经指数周四早盘持平，该国5月机械订单数据逊于预期打压了人气，而美联储6月会议记录暗示，结束刺激举措反映出美国经济复苏力度增强的迹象。
日本5月机械订单创下纪录最大按月跌幅，使得反弹预期落空，亦给资本支出回升进而推动经济进一步复苏的期待蒙上疑云。
日经指数 早盘中段持平在15,305.46点，稍早在平盘上下交投。
东证股价指数 跌0.3%，至1,266.80点。JPX日经400指数 跌0.3%，至11,516.52。(完)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季