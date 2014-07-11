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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 14:23 BJT

日本股市：日经指数跌至一周半低点，葡萄牙银行问题引发避险

路透东京7月11日 - 日本股市日经指数周五连续第五日下挫，跌至一周半低点，因葡萄牙最大上市银行的状况引发担忧，投资者选择避险。

日经指数 收低0.3%，至15,164.04点，为6月30日以来最低收盘位。日经本周下跌1.8%。

东证股价指数 收跌0.3%，至1,255.19。JPX日经400指数 跌0.3%，报11,418.67。(完)
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