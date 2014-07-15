日本股市：收涨于一周半高点，受花旗财报及并购热潮提振

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透东京7月15日 - 日本股市日经指数周二收涨于一周半高点，因花旗集团的强劲财报及美国医保行业的并购热潮提振投资者人气。
市场对日本央行的政策结果反应不大。投资者的关注焦点在于央行总裁黑田东彦在收盘后进行的讲话。
日经指数 收涨0.6%，至15,395.16点，为7月4日以来最高收盘位。
东证股价指数 上涨0.7%，至1,273.68点。JPX-日经400指数 也上涨0.7%至11,588.42。
日本央行维持刺激计划不变，仍预测通胀将在明年接近2%的目标，尽管最近的数据让央行以投资为引导的经济复苏设想受到质疑。央行略微下调对本财年经济增长的预估，因出口仍然疲软。 (完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。