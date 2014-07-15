日本股市：收涨于一周半高点，受花旗财报及并购热潮提振

路透东京7月15日 - 日本股市日经指数周二收涨于一周半高点，因花旗集团的强劲财报及美国医保行业的并购热潮提振投资者人气。

市场对日本央行的政策结果反应不大。投资者的关注焦点在于央行总裁黑田东彦在收盘后进行的讲话。

日经指数 收涨0.6%，至15,395.16点，为7月4日以来最高收盘位。

东证股价指数 上涨0.7%，至1,273.68点。JPX-日经400指数 也上涨0.7%至11,588.42。

日本央行维持刺激计划不变，仍预测通胀将在明年接近2%的目标，尽管最近的数据让央行以投资为引导的经济复苏设想受到质疑。央行略微下调对本财年经济增长的预估，因出口仍然疲软。 (完)