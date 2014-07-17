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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 10:22 BJT

日本股市：日经指数涨至一周半高点，受美股涨势及英特尔财测激励

“昨天动能股下跌后，投资者对美股的进一步上涨心生疑虑。我们预计美国股市将出现修正，”Commons Asset Management的首席投资组合经理Takatoshi Itoshima表示。“不过这类并购和结盟交易已经激活了人气并提升了信心。”

英特尔供应商Shinko Electric的股价大涨6.2%，至六个月高点，此前英特尔预测的季度营收高于分析师预期。

截至2014年3月的财年，Shinko Electric约41%的集团营收来自英特尔。

美元兑日圆 持平在101.65，出口商表现好坏不一。丰田汽车 上涨0.4%，本田汽车 下跌0.2%。

东证股价指数 上涨0.4%，JPX-日经400指数 上涨0.4%至11,632.15点。(完)
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