更正-日本股市：日圆涨势暂歇提振日经早盘上涨，地缘政治风险仍抑制涨势

(因译文有误，标题及文中第四段“收涨”应为“上涨”)

路透东京7月22日 - 日本股市日经指数周二早盘上涨，昨天日本市场逢节日休市。出口商表现居前，因日圆走强趋势暂停。不过地缘政治担忧抑制日股涨势。

在加沙地带，以色列飞机、坦克和大炮继续猛烈攻击，在两周的交火中死亡人数已经超过500人。

马来西亚总理纳吉布与亲俄分裂份子达成协议后，马航坠毁客机近300名遇难者的大部分遗体和遗骸由一辆火车周一运离事发地点。马航客机上周五在乌克兰东部坠毁，坠机地点为亲俄分裂份子控制。

日经指数 上涨0.7%至15,314.20点，投资者结束周一的假日返回。日经上周五下跌1.0%至7月11日以来最低，因马航客机坠毁后投资者卖出风险较高资产。

日圆涨势暂停以及美国股指期货上扬鼓励东京市场的买家。不过市场人士指出，俄罗斯和乌克兰局势进展仍是投资者关注焦点。

“投资者情绪平静下来，波动性指数也表现冷静，暂时没有多少迹象表明日圆会上扬，”Amundi Japan股市研究和策略部首席分析师Akio Yoshino表示。

“西方国家会对俄罗斯采取什么行动，以及俄罗斯将如何应对，将是市场关注的焦点。”

出口股上扬，本田汽车 涨1.09%，Panasonic 和索尼分别上扬2.14%和0.18%。

Yoshino称，投资者还将密切关注本周的企业财报，数据料证实大多数公司都经受住了4月上调消费税的影响。

他预计日经指数下月将在14,800-15,700点区间波动。