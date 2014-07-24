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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 14:27 BJT

日本股市：小幅收低，因地缘政治担忧抵消中国数据提振

路透东京7月24日 - 日股日经指数周四小幅下跌，盘中走势震荡，因投资者等待日本企业季报，而对加沙地带的地缘政治担忧抑制风险偏好，抵消中国乐观数据的提振。

日经指数 收盘小幅下跌0.3%，报15,284.42点，稍早平盘上方交投。

东证股价指数 下跌0.2%，至1,269.86点。JPX日经400指数 下滑0.2%，至11,563.00点。(完)
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