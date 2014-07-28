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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 14:28 BJT

日本股市：收涨至六个月最高收位，博彩类股表现出色

路透东京7月28日 - 日本股市日经指数周一触及六个月收盘高位，受企业获利好转的期望提振。博彩类股表现出色，因有媒体报导称，日本可能在2020年夏季奥运会之前开设新的赌场。

指标日经指数 上涨0.5%至15,529.40点，为1月23日以来最高收盘位。

自6月中以来，日经指数几次挑战15,500点关口未果。自年初以来该指数下跌4.7%。

东证股价指数 上涨0.4%，至1,286.07点，市场成交清淡。

JPX-日经400指数 上涨0.3%，至11,710.58点。(完)
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