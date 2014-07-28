日本股市：收涨至六个月最高收位，博彩类股表现出色

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京7月28日 - 日本股市日经指数周一触及六个月收盘高位，受企业获利好转的期望提振。博彩类股表现出色，因有媒体报导称，日本可能在2020年夏季奥运会之前开设新的赌场。
指标日经指数 上涨0.5%至15,529.40点，为1月23日以来最高收盘位。
自6月中以来，日经指数几次挑战15,500点关口未果。自年初以来该指数下跌4.7%。
东证股价指数 上涨0.4%，至1,286.07点，市场成交清淡。
JPX-日经400指数 上涨0.3%，至11,710.58点。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。