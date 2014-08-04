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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 11:16 BJT

日本股市：早盘一度触及一周低点，受美股低迷与软银重挫打压

美国股市周五收低，标普500指数 周线跌幅为两年来最大，其中金融板块 跌幅居前，受阿根廷违约担忧及葡萄牙圣灵银行问题的困扰。

日本金融股追随美股跌势，在东证股价指数(TOPIX)的分项指数中，证券 和银行 指数的跌幅位居前三。

三菱UFJ金融集团 下跌1.7%，野村控股 跌1.3%。

东证股价指数 跌0.1%,报1,280.60点。 (完)
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