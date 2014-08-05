日本股市：日经指数因日圆暂停下行而小跌，关注丰田汽车等企业财报

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透东京8月5日 - 日本股市日经指数周二早盘在震荡交投中小跌，为连续第四日走低，因日圆跌势暂停，与此同时投资者等待丰田汽车 等企业财报出炉以找寻交投线索。
日经指数 早盘中段下跌0.2%至15,440.25点，此前在平盘上下波动。该股指周一下跌0.3%，受累于对阿根廷违约和葡萄牙银行业问题的担忧。
“海外负面消息的影响拖累日股，但由于日经指数一直在15,400点上方受到支撑，因此股市不太可能出现大幅修正，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称。
他还指出，投资者暂时聚焦于日本企业财报。
周二，丰田汽车、Sapporo控股 和Daikin Industries 等企业将在收市后公布季度财报。
东证股价指数 下跌0.3%，至1,272.87点。(完)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。