日本股市：日经指数因日圆暂停下行而小跌，关注丰田汽车等企业财报

路透东京8月5日 - 日本股市日经指数周二早盘在震荡交投中小跌，为连续第四日走低，因日圆跌势暂停，与此同时投资者等待丰田汽车 等企业财报出炉以找寻交投线索。

日经指数 早盘中段下跌0.2%至15,440.25点，此前在平盘上下波动。该股指周一下跌0.3%，受累于对阿根廷违约和葡萄牙银行业问题的担忧。

“海外负面消息的影响拖累日股，但由于日经指数一直在15,400点上方受到支撑，因此股市不太可能出现大幅修正，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称。

他还指出，投资者暂时聚焦于日本企业财报。

周二，丰田汽车、Sapporo控股 和Daikin Industries 等企业将在收市后公布季度财报。