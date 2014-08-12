日本股市：继续由两个月低点反弹，投资者仍然保持警惕

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
“局势没有发生真正的变化。俄罗斯局势仍然很不确定，你对伊拉克的局势了解的越多，就越发怀疑仅仅空袭是否能解决问题，”法国巴黎银行驻东京的全球股市和大宗商品衍生品主管。
日本周三将公布4-6月的国内生产总值(GDP)，在此之前投资者也保持警惕。数据料显示，继4月上调消费税之后，日本GDP环比年率萎缩7.1%。
钢铁类股 表现出色，上涨1.5%。新日铁住金 上涨1.9%。
船运类股 也表现优异，上涨1.1%，商船三井 和日本邮船(NYK Lines)均上涨1.1%。
东证股价指数 上涨0.5%至1,258.15点。(完)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。