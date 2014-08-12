版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 11:09 BJT

日本股市：继续由两个月低点反弹，投资者仍然保持警惕

“局势没有发生真正的变化。俄罗斯局势仍然很不确定，你对伊拉克的局势了解的越多，就越发怀疑仅仅空袭是否能解决问题，”法国巴黎银行驻东京的全球股市和大宗商品衍生品主管。

日本周三将公布4-6月的国内生产总值(GDP)，在此之前投资者也保持警惕。数据料显示，继4月上调消费税之后，日本GDP环比年率萎缩7.1%。

钢铁类股 表现出色，上涨1.5%。新日铁住金 上涨1.9%。

船运类股 也表现优异，上涨1.1%，商船三井 和日本邮船(NYK Lines)均上涨1.1%。

东证股价指数 上涨0.5%至1,258.15点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐