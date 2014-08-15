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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 10:37 BJT

日本股市：早盘中止四日连涨走势下滑，但索尼跳升

路透东京8月15日 - 日本股市周五早盘下滑，中止四日连涨走势，因投资者在周末前稍事休息。不过索尼 上涨，有报导称索尼将进军汽车图像传感器市场。

日经指数 早盘中段下滑0.2%至15,289.76点，此前连涨四日，因乌克兰紧张局势缓和且预计日本公共养老基金将购买国内股票。

日经指数本周来上涨逾3%。

分析师称，考虑到今年以来表现逊于其他主要市场，日本市场可能保持韧性。

出口股表现不一，丰田汽车 跌0.4%，Panasonic 升0.1%，Tokyo Electron(TEL) 涨1.4%。

索尼跳涨1.8%，此前日经新闻报导称，索尼计划向汽车摄像头提供图像传感器，进军这一新的增长市场。

东证股价指数 跌0.1%至1,268.88点，JPX-日经400指数 跌0.2%至11,550.28点。(完)
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