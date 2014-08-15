日本股市：早盘中止四日连涨走势下滑，但索尼跳升

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
路透东京8月15日 - 日本股市周五早盘下滑，中止四日连涨走势，因投资者在周末前稍事休息。不过索尼 上涨，有报导称索尼将进军汽车图像传感器市场。
日经指数 早盘中段下滑0.2%至15,289.76点，此前连涨四日，因乌克兰紧张局势缓和且预计日本公共养老基金将购买国内股票。
日经指数本周来上涨逾3%。
分析师称，考虑到今年以来表现逊于其他主要市场，日本市场可能保持韧性。
出口股表现不一，丰田汽车 跌0.4%，Panasonic 升0.1%，Tokyo Electron(TEL) 涨1.4%。
索尼跳涨1.8%，此前日经新闻报导称，索尼计划向汽车摄像头提供图像传感器，进军这一新的增长市场。
东证股价指数 跌0.1%至1,268.88点，JPX-日经400指数 跌0.2%至11,550.28点。(完)
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。