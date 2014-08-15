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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 14:26 BJT

日本股市：日经指数收盘持平，录得四个月最大单周涨幅

路透东京8月15日 - 日本股市周五收盘持平，但录得四个月最大单周涨幅，因乌克兰紧张局势缓解，而且市场愈发认为日本公共养老基金将购买日本股票。

日经指数 收盘持平，报15,318.34点，盘中走势震荡，由于夏季淡静成交缩量。日经指数本周上涨3.7%，单周涨幅为4月中以来最大。

东证股价指数 也近持平，报1,270.68点。(完)
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