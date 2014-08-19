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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 14:19 BJT

日本股市：受美国强劲数据和日圆贬值带动收高，盘中触及两周高位

路透东京8月19日 - 日本股市日经指数周二触及两周高位，因美国楼市数据强劲，提振市场信心，而且日圆贬值提高了对软银 和Panasonic 等权重股和出口股的风险胃纳。

乌克兰紧张情势降温亦提亮信心，此前俄罗斯于周一表示，有关人道援助物资运送进入乌克兰的所有问题已经获得解决。

日经指数 连续第七日上涨，收高0.8%至15,449.79点。盘中触及8月5日来高点15,476.05点。

东证股价指数 上升0.7%至1,280.29点，JPX-日经400指数 涨0.8%至11,652.03点。(完)
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