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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 14:35 BJT

日本股市：收盘小升且为连续第八天上涨，日圆走软提供扶助

路透东京8月20日 - 日本股市周三小幅收高，连续第八天上涨，创去年12月来最长连涨时间，不过人气疲弱，因很多投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)杰克森霍尔会议前离场观望。

日圆走软扶助日经指数 收升0.03%至15,454.45点。美元兑日圆 触及日高103.27日圆，为4月来最高。

东证股价指数 小跌0.05%至1,279.64点，JPX-日经400指数 下滑0.02%至11,650.01点。(完)
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