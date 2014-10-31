更新版 1-日本股市：日经指数升至七年高位，因日本央行意外放宽政策

“大多数人认为日本央行将在1月开始放宽政策，而且只有很少人预计10月会放宽政策，”一外资经纪商的资深交易员说，“这无疑是个意外决定。”

美元兑日圆 大涨逾1%至2008年1月来最高110.67，提振日本出口类股。丰田汽车 跳涨3.8%，本田汽车 上涨4.7%，Tokyo Electron(TEL) 上扬3.8%。

消息人士周五表示，负责监管日本政府退休金投资基金(GPIF)的政府委员会批准了该基金的投资配比调整计划，将日股投资配比由目前的12%上调至25% 。该消息亦提振市场。