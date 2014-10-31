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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 15:50 BJT

更新版 1-日本股市：日经指数升至七年高位，因日本央行意外放宽政策

日经指数 收高4.8%至16,413.76点，创2007年11月来最高收盘位，而且创2013年6月以来最大单日百分比涨幅。

日本央行的意外决定亦扶助日经指数周线上涨7.3%，创逾一年来最大周线涨幅。

日经指数本月上涨1.5%。

“大多数人认为日本央行将在1月开始放宽政策，而且只有很少人预计10月会放宽政策，”一外资经纪商的资深交易员说，“这无疑是个意外决定。”

日本央行总裁黑田东彦在会后记者会上称，央行坚持实现2%通胀率目标的承诺非常重要。

美元兑日圆 大涨逾1%至2008年1月来最高110.67，提振日本出口类股。丰田汽车 跳涨3.8%，本田汽车 上涨4.7%，Tokyo Electron(TEL) 上扬3.8%。

金融类股亦大涨。三菱UFJ金融集团 涨4.0%，三井住友金融集团 升7.2%，野村控股 涨6.8%。

消息人士周五表示，负责监管日本政府退休金投资基金(GPIF)的政府委员会批准了该基金的投资配比调整计划，将日股投资配比由目前的12%上调至25% 。该消息亦提振市场。

东证股价指数 上涨4.3%至1,333.64点，JPX-日经400指数 涨4.5%至12,172.62点。(完)
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