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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 14:44 BJT

日本股市：日经指数创七年高位，受美元兑日圆上扬及日本迅销涨势带动

午盘尾段，美元兑日圆 升至七年高位114.40日圆，此前共和党在美国期中选举中大获全胜，引燃结束政治僵局的希望，提振风险偏好。

但交易商称，由于日股在短时间内大涨，近期可能出现获利了结。

日经指数在过去三个交易日累计上涨8.2%，因日本央行上周五的政策声明，以及日本政府退休金投资基金(GPIF)决定增加对国内股票的配置，令投资者受到鼓舞。

东证股价指数 涨0.2%，报1,371.76点。JPX日经400指数 上扬0.1%，报12,523.76点。(完)
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