日本股市：收高2.1%创一个月最高单日升幅，得益于中国数据和ECB憧憬

中国国家统计局周二公布，2014年四季度GDP同比增长7.3%，略好于 预期。 外汇市场上，美元兑日圆 在119-118日圆低端，对于出口商具 有吸引力。 东证股价指数 上涨1.8%至1,397.63点。日经JPX400指数<.JPX NK400>上涨1.9%，至12,705.71点。(完)