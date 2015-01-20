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货币新闻 | 2015年 1月 20日 星期二 14:48 BJT

日本股市：收高2.1%创一个月最高单日升幅，得益于中国数据和ECB憧憬

中国国家统计局周二公布，2014年四季度GDP同比增长7.3%，略好于
预期。 
    
    外汇市场上，美元兑日圆 在119-118日圆低端，对于出口商具
有吸引力。
    
    东证股价指数 上涨1.8%至1,397.63点。日经JPX400指数<.JPX
NK400>上涨1.9%，至12,705.71点。(完)
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