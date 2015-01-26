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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 10:17 BJT

日本股市：早盘下跌，因希腊反撙节党派选举获胜打击风险偏好

路透东京1月26日 - 日本股市周一早盘下跌，因希腊反对撙节的左翼
激进联盟党(Syriza)赢得大选，使该国与国际债权人发生冲突的可能性提
高，因而打击了投资者的冒险意愿。
    
    0138GMT，指标日经指数 跌0.5%，报17,418.82点；开盘时下
跌1.3%。
    
    上周欧洲央行公布购债计划后，日经指数上涨3.8%，触及近一个月高
点17,511.75。
    
    希腊左翼激进联盟党的一位官员表示，该党领导人齐普拉斯(Alexis 
Tsipras)周一可能就任总理，并在周三前组成政府。 
    
    金融市场对该党的竞选胜利感到紧张，担心若与欧元区其他政府发生
冲突，可能进一步加大欧元区的压力。
    
    此外，日圆上扬也打压市场。日圆兑美元早盘中段时报117.63，使出
口商类股承压。
    
    Panasonic Corp 跌1.2%，本田汽车 和日产汽车<720
1.T>分别下跌2.2%和1.3%。
    
    东证股价指数 跌0.6%，至1,394.86点。(完)
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