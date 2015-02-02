日本股市：日经指数盘中因中美数据疲软而走低，打印机厂商下跌

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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周日出炉的数据显示，中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)28个 月来首次跌破荣枯线 ，这给市场带来又一波冲击。 打印机制造商Seiko Epson 和Konica Minolta 分别 重挫10.6%和9.5%，此前它们公布的业绩令人失望。 “近期对业绩的反应很大。如果业绩略逊于预期或符合预期，股价会 大幅下跌。若业绩意外很好，则股价跳升，”日本摩根大通资产管理的执 行董事Masaki Uchida表示。 投资者还对航空公司和橡胶生产商进行获利了结。 “整体上，业绩可能进一步改善，并支撑市场，”Monex Securities 首席策略师Takashi Hiroki表示，“油价反弹在长期内也利好市场。人们 不喜欢的是油价快速下滑，这引燃对能源业的忧虑。但如果油价企稳，则 有利于日本经济。” 东证股价指数 跌0.6%，JPX-日经400指数 跌0.5% 。(完)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌