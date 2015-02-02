日本股市：日经指数盘中因中美数据疲软而走低，打印机厂商下跌

周日出炉的数据显示，中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)28个 月来首次跌破荣枯线 ，这给市场带来又一波冲击。 打印机制造商Seiko Epson 和Konica Minolta 分别 重挫10.6%和9.5%，此前它们公布的业绩令人失望。 “近期对业绩的反应很大。如果业绩略逊于预期或符合预期，股价会 大幅下跌。若业绩意外很好，则股价跳升，”日本摩根大通资产管理的执 行董事Masaki Uchida表示。 投资者还对航空公司和橡胶生产商进行获利了结。 “整体上，业绩可能进一步改善，并支撑市场，”Monex Securities 首席策略师Takashi Hiroki表示，“油价反弹在长期内也利好市场。人们 不喜欢的是油价快速下滑，这引燃对能源业的忧虑。但如果油价企稳，则 有利于日本经济。” 东证股价指数 跌0.6%，JPX-日经400指数 跌0.5% 。(完)