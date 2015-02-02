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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 10:33 BJT

日本股市：日经指数盘中因中美数据疲软而走低，打印机厂商下跌

周日出炉的数据显示，中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)28个
月来首次跌破荣枯线 ，这给市场带来又一波冲击。
    
    打印机制造商Seiko Epson 和Konica Minolta 分别
重挫10.6%和9.5%，此前它们公布的业绩令人失望。
    
    “近期对业绩的反应很大。如果业绩略逊于预期或符合预期，股价会
大幅下跌。若业绩意外很好，则股价跳升，”日本摩根大通资产管理的执
行董事Masaki Uchida表示。
    
    投资者还对航空公司和橡胶生产商进行获利了结。
    
    “整体上，业绩可能进一步改善，并支撑市场，”Monex Securities
首席策略师Takashi Hiroki表示，“油价反弹在长期内也利好市场。人们
不喜欢的是油价快速下滑，这引燃对能源业的忧虑。但如果油价企稳，则
有利于日本经济。”
    
    东证股价指数 跌0.6%，JPX-日经400指数 跌0.5%
。(完)
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