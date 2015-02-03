日本股市：盘中下跌，美国数据打压人气且油价反弹伤及航空与橡胶股

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
美国12月消费者支出录得2009年底以来最大降幅，看似美国家庭将汽 油价格下降带来的额外资金储蓄了起来，这可能提振未来的消费。 但Miyake表示，日本企业10-12月当季获利强于预期支撑了市场人气 。 截止周五，大约有40%的主板上市企业公布了第三季财报。Miyake称 ，这些企业的税前利润较上年同期增长了14%，此前预期为下滑2%。 由于油价周一再度跳涨，航空股和橡胶制造股周二持续下跌。油价过 去两个交易日累计反弹11%。 东证股价指数 跌0.4%，报1,403.54点。JPX-日经400指数<.JP XNK400>跌0.3%，报12,743.65点。(完)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。