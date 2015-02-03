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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 10:17 BJT

日本股市：盘中下跌，美国数据打压人气且油价反弹伤及航空与橡胶股

美国12月消费者支出录得2009年底以来最大降幅，看似美国家庭将汽
油价格下降带来的额外资金储蓄了起来，这可能提振未来的消费。 
    
    但Miyake表示，日本企业10-12月当季获利强于预期支撑了市场人气
。
    
    截止周五，大约有40%的主板上市企业公布了第三季财报。Miyake称
，这些企业的税前利润较上年同期增长了14%，此前预期为下滑2%。
    
    由于油价周一再度跳涨，航空股和橡胶制造股周二持续下跌。油价过
去两个交易日累计反弹11%。
    
    东证股价指数 跌0.4%，报1,403.54点。JPX-日经400指数<.JP
XNK400>跌0.3%，报12,743.65点。(完)
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