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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 14:35 BJT

日本股市：日经指数收低，但周线上涨1.5%

东证股价指数 表现较好，收平报1,449.38点，日内大多数时
间在平盘上方交投。JPX-日经400指数 上升0.1%至13,147.96
点。(完)
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