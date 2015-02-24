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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 14:28 BJT

日本股市：再创15年新高，市场等待美联储主席叶伦讲话

路透东京2月24日 - 日本股市日经指数周二连续第五个交易日收高，
并创下15年新高，这要得益于日圆走软。投资者在谨慎的等待美联储主席
叶伦今日稍晚的讲话。
    
    日经指数 收涨0.7%至18,603.48点，为日内高点，且为2000年
4月以来最高收盘位。
    
    东证股价指数 上涨0.4%至1,508.28点。JPX-日经400指数<.JP
XNK400>上涨0.3%至13,680.93点。(完)
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