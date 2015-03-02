版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 10:33 BJT

日本股市：早盘升至15年新高，受日圆疲软和中国降息推动

“尽管中国降息对日本市场的直接影响有限，但中国对经济迅速采取
行动的事实会被积极看待，”大和证券策略师Takuya Takahashi表示。“
中国降息还帮助日圆走软，因此提振了整体人气。”
    
    此外，日本政府退休金投资基金(GPIF)第四季减持价值约500亿美元
的日本公债，同时国内股票持仓增加约270亿美元，也提振了人气。 
    
    出口商类股持稳，丰田汽车 上涨0.8%，本田汽车 上
涨0.2%。
    
    大成建设株式会社 逆势大跌4.8%，至逾一周低点，此前该公
司表示将在海外发行新股。
    
    东证股价指数 上涨0.2%，至1,527.31点。(完)
    
      

 (编译 张涛/李春喜; 审校 杜明霞/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐