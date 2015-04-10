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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 10:39 BJT

日本股市：日经指数触及20,000点大关后转跌，受获利了结打压

市场涨势受到多种因素支撑，包括对股东回报增加、企业获利上升和
国内消费复苏的希望，以及日本公共投资者实际上或有望增持股票。
    
    今年迄今表现最为优异的类股--制药企业股 下跌1.5%，跌
幅居前。
    
    迅销 上涨4.0%，此前公司调高全年财测。
    
    东证股价指数 跌0.4%报1,587.30点，JPX-日经400指数<.JPXN
K400>下滑0.5%至14,439.51点。(完)
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