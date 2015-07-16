日本股市：创近三周最高收盘位，受日圆走软和希腊情势提振

路透东京7月16日 - 日本股市日经指数周四升至近三周高点，因美国 联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦隔夜讲话提振美元兑日圆，而且希 腊议会通过纾困计划的消息激励风险胃纳。 日经指数 收高0.7%至20,600.12点，创6月26日来最高收盘位 ，因投资者预期日本出口商会从日圆走软中获益。 东证股价指数 上涨0.9%至1,660.83点。JPX-日经400指数<.JP XNK400>上升0.8%至14,999.11点。(完)