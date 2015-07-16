日本股市：创近三周最高收盘位，受日圆走软和希腊情势提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京7月16日 - 日本股市日经指数周四升至近三周高点，因美国 联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦隔夜讲话提振美元兑日圆，而且希 腊议会通过纾困计划的消息激励风险胃纳。 日经指数 收高0.7%至20,600.12点，创6月26日来最高收盘位 ，因投资者预期日本出口商会从日圆走软中获益。 东证股价指数 上涨0.9%至1,660.83点。JPX-日经400指数<.JP XNK400>上升0.8%至14,999.11点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”