日本股市：早盘在震荡交投中下滑，投资者紧张等待中国贸易数据

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“日本市场走向可能取决于今天的中国数据，”大和证券策略师Takuya Takahashi表示，“市场对该数据期望不高。但鉴于目前市场高度关注中国经济，若数据令市场严重失望，日经指数可能下跌200-300点。”
利好消息是，日本第二季GDP萎缩程度低于初值及预估值。
分析师预计，7-9月当季日本经济若出现增长，也将是乏力的，因7月工业生产意外下降，而且中国经济放缓对出口稳步复苏的前景产生影响。
防御类股表现欠佳，武田药品工业 跌1.7%。
野村控股 下挫3.4%，此前巴克莱将其评级从“表现与大盘一致”下调至“表现不及大盘”。
出口商表现不一，丰田汽车 和本田汽车 均涨0.5%，Panasonic 跌0.2%。
东证股价指数 上升0.1%，JPX-日经400指数 亦涨0.1%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”