日本股市：早盘在震荡交投中下滑，投资者紧张等待中国贸易数据

“日本市场走向可能取决于今天的中国数据，”大和证券策略师Takuya Takahashi表示，“市场对该数据期望不高。但鉴于目前市场高度关注中国经济，若数据令市场严重失望，日经指数可能下跌200-300点。”

利好消息是，日本第二季GDP萎缩程度低于初值及预估值。

分析师预计，7-9月当季日本经济若出现增长，也将是乏力的，因7月工业生产意外下降，而且中国经济放缓对出口稳步复苏的前景产生影响。

防御类股表现欠佳，武田药品工业 跌1.7%。

野村控股 下挫3.4%，此前巴克莱将其评级从“表现与大盘一致”下调至“表现不及大盘”。

出口商表现不一，丰田汽车 和本田汽车 均涨0.5%，Panasonic 跌0.2%。