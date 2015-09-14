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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 14:31 BJT

日本股市：受中国相关担忧拖累收跌1.6%，市场成交清淡

市场人士称，投资者在本周的日本央行和美联储会议之前保持警惕。

“在利率前景明朗之前，股市动荡料将持续，”Tyton Capital Advisors驻东京联席主管Martin King表示。

东证股价指数 跌1.2%，收报1,462.41点。33个板块中仅两个板块上涨。

JPX日经400指数 跌1.3%，报13,114.33点。(完)

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