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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 10:22 BJT

日本股市：日经指数攀抵逾一周高位，石油类股表现突出

油价跳涨近6%，提振石油类股上扬。日本国际石油开发帝石 涨2.8%，日本石油资源开发公司 升3.6%。

出口类股上扬，其中本田汽车 上升3.4%。

Omron Corp 上涨多达5.1%至逾两周高位4,220日圆，此前该公司宣布将收购美国机器人制造商Adept Technology 。

日本财务省数据显示，上周外资卖超1.4201万亿(兆)日圆日股，创纪录高位。

东证股价指数 上升1.0%至1,487.99点，JPX-日经400指数 涨1.1%至13,362.23点。(完)

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