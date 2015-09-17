日本股市：日经指数攀抵逾一周高位，石油类股表现突出

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
油价跳涨近6%，提振石油类股上扬。日本国际石油开发帝石 涨2.8%，日本石油资源开发公司 升3.6%。
出口类股上扬，其中本田汽车 上升3.4%。
Omron Corp 上涨多达5.1%至逾两周高位4,220日圆，此前该公司宣布将收购美国机器人制造商Adept Technology 。
日本财务省数据显示，上周外资卖超1.4201万亿(兆)日圆日股，创纪录高位。
东证股价指数 上升1.0%至1,487.99点，JPX-日经400指数 涨1.1%至13,362.23点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”