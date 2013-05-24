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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 12:41 BJT

日本金融市场：日经指数回吐涨幅下跌1.6%，上日大跌7.3%

路透东京5月24日 -

* 日本股市日经指数 周五回吐涨幅至下跌0.1%，此前早盘收高2.7%

* 10年期日本公债抹去跌幅，收益率(殖利率)转至持平报0.830%

* 日经指数扩大跌幅至0.6%

* 指标东京期胶跌逾3%，追随日股跌势

* 日经指数进一步下跌，跌幅达1.6%。(完)
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