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亚洲 | 2013年 3月 19日 星期二 07:12 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超920万股

路透东京3月19日 - 以下为日本股市周二开市前，六家外资券商的下
单情况：
                            
 日股(单位：百万
 股)
 
 买单        27.2
 卖单        18.0
 ----------------
        -
 净买         9.2
 单     
 (完)

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