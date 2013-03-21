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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 07:19 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超2,260万股

路透东京3月22日 - 以下为日本股市周五开市前，六家外资券商的下
单情况：
                                
 日股(单位：百万股)
 
 买单          38.9
 卖单          16.3
 -----------------
 净买          22.6
 单     
 (完)
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