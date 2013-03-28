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亚洲 | 2013年 3月 29日 星期五 07:26 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超10万股

路透东京3月29日 - 以下为日本股市周五开市前，六家外资券商的下
单情况：
                                
 日股(单位：百万股)
 
 买单              12.0
 卖单              11.9
   -----------------
 净买单             0.1
 (完)
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