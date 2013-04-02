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亚洲 | 2013年 4月 3日 星期三 07:26 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超1,140万股

路透东京4月3日 - 以下为日本股市周三开市前，六家外资券商的下
单情况：
    
 日股(单位：百万股)
 
 买单             31.5
 卖单             20.1
   -----------------
 净买单           11.4
 (完)
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