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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 07:53 BJT

重发-表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超440万股

(重发以调整附尾格式)
    路透东京4月18日 - 以下为日本股市周四开市前，六家外资券商的下单情况：
            
 日股(单位：百万股)
 
 买单          17.8
 卖单          13.4
 -----------------
 净买单         4.4
 (完)

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