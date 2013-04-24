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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 07:35 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超1,240万股

路透4月25日 - 以下为日本股市周四开市前，六家外资券商的下单情
况：
            
 日股(单位：百
 万股)
 
 买单      23.5
 卖单      11.1
 --------------
      ---
 净买单    12.4
  (完)
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