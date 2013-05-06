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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 07:44 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单显示将买超940万股

路透东京5月7日 - 以下为日本股市周二开市前，六家外资券商的下单情况：
        
 日股(单位：百
 万股)
 
 买单      26.6
 卖单      17.2
 --------------
      ---
 净买单     9.4
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