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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 07:39 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单显示将买超1,580万股

路透东京5月8日 - 以下为日本股市周三开市前，六家外资券商的下单情况：
        
 日股(单位：百万股)
 
 买单          35.6
 卖单          19.8
 -----------------
 净买          15.8
 单

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