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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 07:34 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单显示将买超200万股

路透5月21日 - 以下为日本股市周二开市前，六家外资券商的下单情
况：
                
 日股(单位：百万股)
 
 买单           13.4
 卖单           11.4
  -----------------
 净买            2.0
 单     
  (完)
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