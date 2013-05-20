表格：外资券商在日本股市盘前下单显示将买超200万股

澳洲数据：3月就业人口增幅创1年半高位且失业率持稳，为央行所乐见

路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。