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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 07:19 BJT

重发-表格：外资券商在日本股市盘前下单显示将买超220万股

(重发以调整格式)
    路透东京5月28日 - 以下为日本股市周二开市前，六家外资券商的下
单情况：
                            
 日股(单位：百万
 股)
 
 买单        9.8
 卖单        7.6
 ---------------
       --
 净买        2.2
 单    
  (完)

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