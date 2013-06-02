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亚洲 | 2013年 6月 3日 星期一 07:27 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单显示将卖超60万股

路透东京6月3日 - 以下为日本股市周一开市前，六家外资券商的下
单情况：
                            
 日股(单位：百万股)
 
 卖单          10.9
 买单          10.3
 -----------------
 净卖单         0.6
  (完)
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