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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 07:25 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超560万股

路透东京7月5日 - 以下为日本股市周五开市前，六家外资券商的下
单情况： 
                
 日股(单位：百万股)
 
 买单            13.1
 卖单             7.5
   ----------------
 净买单           5.6
  (完)
  
 (编译 李爽  审校 徐文焰)

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