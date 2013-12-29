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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 07:21 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超470万股

路透东京12月30日 - 以下为日本股市周一开市前，六家外资券商的下单情况：

日股(单位：百万股)

买单 14.1

卖单 9.4

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净买单 4.7 (完)

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