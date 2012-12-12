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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 08:02 BJT

表格: 外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超130万股

路透东京12月12日 - 以下为日本股市周三开市前,六家外资券商的下
单情况:

    日股(单位:百万股):
 买单        10.6
 卖单        9.3
 净买单      1.3
 (完)
    
  
 (编译 孙茉莉;审校 丁琦)

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