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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 07:48 BJT

表格: 外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超560万股

路透东京12月13日 - 以下为日本股市周四开市前,六家外资券商的下
单情况:

    日股(单位:百万股):
 买单        17.2
 卖单        11.6
 净买单      5.6
 (完)
    
  

 (编译: 孙茉莉; 审校: 龚芳)

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