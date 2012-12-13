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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 07:33 BJT

表格: 外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超560万股

路透东京12月14日 - 以下为日本股市周五开市前,六家外资券商的下
单情况:
        
 日股(单位:百万股)
 
 买单          17.2
 卖单          11.6
 -----------------
 净买单        5.6 
  (完)

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