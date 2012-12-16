版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 07:48 BJT

表格: 外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超1,290万股

路透东京12月17日 - 以下为日本股市周一开市前,六家外资券商的下单情况:
        
 日股(单位:百万股)
 
 买单          28.1
 卖单          15.2
 -----------------
 净买单        12.9

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐