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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 08:12 BJT

表格: 外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超532万股

路透东京12月27日 - 以下为日本股市周四开市前,六家外资券商的下
单情况:  
    
 日股(单位:百万股)
 
 买单             10.70
 卖单              5.38
   -----------------
 净买单            5.32
 (完)

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