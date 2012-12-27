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亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 07:51 BJT

表格: 外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超220万股

路透东京12月28日 - 
以下为日本股市周五开市
前,六家外资券商的下单情
况:  
    
 日股(单位:百万股)
 
 买单              10.3
 卖单               8.1
 ---------------------
 净买单             2.2
 (完)

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