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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 07:40 BJT

重发-表格: 外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超1,595万股

(重发以调整格式)
    路透东京1月15日 - 以下为日本股市周一开市前,六家外资券商的下
单情况:
  
 日股(单位:百万股)
 
 买单          31.90
 卖单          15.95
  -----------------
 净买单        15.95
    (完)
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